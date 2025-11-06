La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) pidieron detener los cierres a las vías férreas por las afectaciones que se provocan en el movimiento de carga.

A la fecha hay bloqueos en cinco puntos en el estado de Guanajuato con 30 trenes detenidos, con más de 251 mil toneladas de carga varada, que equivalen a nueve mil camiones, expusieron.

En un comunicado explicaron que lo anterior es consecuencia de los cierres a las vías férreas en Guanajuato que ya tuvieron repercusiones severas en el Puerto de Manzanillo, porque no pudieron sacar cajas de contenedores ni cargadas ni vacías.

Indicaron que también está interrumpido el servicio intermodal desde la Ciudad de México y el Bajío hacia Sinaloa, Nayarit y la Zona Noroeste, por todo ello hay “suspensión temporal de patrones en algunos puntos de la red, ante la imposibilidad de movernos con fluidez y a fin de evitar una congestión mayor”.

Agregaron que los bloqueos generan incertidumbre entre los usuarios porque provocan “afectaciones significativas en sus procesos logísticos, con impactos que, de prolongarse, generan cuellos de botella y comprometen el desarrollo de nuevos proyectos vinculados al ferrocarril como medio sustentable para el movimiento de carga”.

Por ello, pidieron la intervención de las autoridades con la finalidad de terminar con los bloqueos que comprometen el desarrollo de México.

La Concamin y la AMF hicieron un “llamando urgente a una solución permanente que evite la toma de las vías del tren como un mecanismo de manifestación”.

Explicaron que no solamente se trata de esta ocasión, sino que en otros momentos diversos grupos han recurrido al bloqueo de las vías de ferrocarril, por lo que ya suman más de un mes, en lo que va del año.

Aseguraron que si bien “son sensibles a las demandas de los productores del campo mexicano, así como a cualquier demanda social”, las interrupciones a las vías afectan las cadenas logísticas del país gravemente y envían un mensaje negativo sobre la certeza que requiere este medio de transporte, al ser un servicio estratégico.

mgm