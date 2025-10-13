Más Información

Tras reportes de una interrupción masiva en sus servicios digitales, anunció que restableció sus operaciones alrededor de las 18:20 horas, luego de más de cinco horas de afectaciones que empezaron cerca del mediodía.

"Lamentamos la demora en la solución del problema y ofrecemos una sincera disculpa por las afectaciones que ocasionamos", detalló a través de una publicación en sus redes sociales.

Usuarios en diversas partes del país reportaron que no podían iniciar sesión para realizar transferencias ni acceder a funciones bancarias en la .

El banco indicó que sus sistemas presentaban fallas y trabajaban para solucionarlas lo más pronto posible.

De acuerdo con reportes, el pico de fallas coincidió con el horario crítico de pagos quincenales, lo que generó un alto volumen de quejas en redes y plataformas como Down Detector.

En un mensaje en redes sociales, BBVA disculpó las molestias y confirmó que los servicios ya estaban operando normalmente.

