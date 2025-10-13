Usuarios reportan falla en app de BBVA; banco ya trabaja en solucionar el problema

Más Información

Usuarios en redes sociales reportaron problemas para acceder a la aplicación móvil del banco BBVA y realizar diversas operaciones.

Al respecto, en un posteo a través de sus redes sociales, la institución bancaria confirmó que sus sistemas presentan fallas e intermitencias y pidió a sus clientes una disculpa por los inconvenientes.

"Estamos trabajando en solucionarlo cuanto antes", publicó el banco en su red social X.

De acuerdo con el sitio Downdetector, los problemas con la app iniciarían alrededor del mediodía.

Lo más reportados son iniciar sesión móvil con 59%, la banca móvil 30% y la banca en línea con 11%

A través de varios posteos, cientos de clientes de BBVA informaron horas antes que la aplicación no estaba disponible y que presentaba problemas para entrar y hacer diferentes operaciones como depósitos, pagos o transferencias.

