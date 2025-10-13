BBVA presenta falla en app y usuarios reaccionan con la mejor ola de memes

Alrededor de las 12:00 horas de este lunes 13 de octubre, la aplicación móvil de BBVA México presentó fallas en su sistema, haciendo que miles de usuarios fracasaran en sus intentos por hacer movimientos y operaciones, como transferencias bancarias, depósitos o retiro de dinero sin tarjeta.

Derivado de esto, diversos internautas comenzaron a reclamar y quejarse en las plataformas digitales, mostrando su descontento ante los fallos. Sin embargo, el problema no solo dejó un panorama sombrío, pues otros usuarios aprovecharon la situación para mostrar su buen sentido del humor.

Por su parte, la institución financiera se pronunció hace unas horas a través de su cuenta oficial de X. "Nuestros sistemas están presentando fallas. Estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. Lamentemos los inconvenientes ocasionados", escribieron en su comunicado.

Usuarios de BBVA México reportan fallas en app móvil. Foto: Especial

Usuarios reaccionan con ola de memes a fallos de BBVA México

Como era de esperarse, los internautas no dejaron pasar el momento y aprovecharon para compartir sus reacciones y memes en las plataformas digitales.

El humor y las bromas que los usuarios compartieron en la plataforma de 'X' ayudaron un poco para apaciguar el estrés y la tensión que ocasionó el fallo en el sistema, dejando únicamente en su lugar una ola de carcajadas y un sentimiento de resignación.

Los internautas recalcaron que desafortunadamente, BBVA eligió un mal momento para presentar fallos y se lanzaron contra su sistema, recomendándole indirectamente una actualización urgente.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

Algunos usuarios trataron de justificar los fallos en su sistema, ya que esta semana es quincena y las instituciones financieras pueden colapsar en cualquier momento, debido a que el sistema puede saturarse de usuarios que intentan hacer movimientos.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

Otros internautas culparon a la nueva actualización de la aplicación móvil, argumentando que la antigua era más rápida y eficaz.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

Algunos usuarios solo se resignaron ante la caída del sistema de BBVA.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

En la ola de memes no faltó la típica frase de los tíos, madres y padres de familia: "Pero para cobrar si son buenos".

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

Sin duda, todo el país resintió los fallos de la institución bancaria, pues con la quincena tan cerca, las compras tendrán que esperar un poco más.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

Finalmente, no faltaron los usuarios que apagaron y reiniciaron su celular o equipo de internet, pensando que la falla estaba en sus dispositivos móviles.

Usuarios reaccionan con una ola de memes a falla en el sistema de BBVA México, el humor se apodera de las redes sociales. Foto: Captura de pantalla 'X'

