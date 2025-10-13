La Granja VIP: Adrián Marcelo reacciona al reality con duro mensaje para "El Patrón"

El pasado domingo se estrenó La Granja VIP, el nuevo reality show de la televisora mexicana TV Azteca, que promete llevar a la audiencia contenido "fresco y nunca antes visto", sembrando expectativa entre los televidentes y personajes del mundo del espectáculo, entre ellos, el comediante Adrián Marcelo.

En el show, 16 celebridades dejarán de lado sus comodidades para enfrentarse a nuevos desafíos en un escenario peculiar: la granja, poniendo a prueba sus habilidades para sobrevivir en un entorno rural. Durante las próximas diez semanas, cosechar, ordeñar y cuidar animales serán sus nuevas ocupaciones en el programa.

Entre los participantes se encuentran todo tipo de perfiles artísticos, desde actores, cantantes y bailarines hasta deportistas y creadores de contenido. La influencer Kim Shantal, Jawy Méndez, Sandra Itzel, César Doroteo, Alfredo Adame, Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, Sergio Mayer Mori y el luchador Alberto del Río, son algunos de los concursantes.

TV Aztecará "La Granja VIP" próximamente a través de la señal de Azteca UNO. Foto: La Granja VIP México (Facebook)

Bajo la conducción de Adal Ramones y Kristal Silva, el estreno de este nuevo programa ha dado mucho de qué hablar en las plataformas digitales, pues algunos usuarios ya han comenzado a comparar este nuevo show con "La Casa de los Famosos", proyecto televisivo producido y financiado por la cadena competidora, Televisa.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre "El Patrón"?

El comediante regiomontano Adrián Marcelo reaccionó en redes sociales a la primera emisión de la "La Granja VIP" el pasado domingo 12 de octubre, abriendo la puerta a un sin fin de nuevas posibilidades y escándalos dentro del programa.

"Tengo muchas ganas de que hagan enojar a Alberto "El Patrón" del Río y se ARMEN LOS VER***OS en la Granja VIP", escribió en una publicación para la plataforma de 'X', dejando tras de sí una ola de reacciones y comentarios. En numerosas ocasiones, el comediante ha dejado claro que los factores que garantizan el éxito dentro de un reality show es el equilibrio entre una buena estrategia y el saber aprovechar las polémicas.

Adrián Marcelo reacciona a "La Granja VIP" de TV Azteca y lanza sus primeras expectativas para los participantes. Foto: Captura de pantalla @adrianm10

Por su parte, el luchador mexicano Alberto del Río, mejor conocido como "El Patrón", dejó de lado el cuadrilátero para unirse al programa. Hijo de la leyenda José Luis Rodríguez "Dos Caras", saltó a la fama internacional al unirse a la WWE, alcanzando varios títulos mundiales, entre ellos el WWE Championship y el World Heavyweight Championship.

Finalmente, el reality show se transmitirá todos los domingos a las 19:00 horas por el canal de Azteca Uno. Además, también contará con transmisión 24/7 que podrá verse con suscripción en la plataforma de Disney Plus.

