Al señalar que el Banco de México (Banxico) valorará la pertinencia de un último recorte a la tasa de interés, la gobernadora del instituto, Victoria Rodríguez Ceja, anunció la cercanía del término del proceso de reducciones.

“Consideró que estamos cerca de concluir el ciclo de recortes que iniciamos en mayo de 2024”, dijo este martes en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Enfatizó que desde entonces Banxico ha bajado la tasa de referencia en 450 puntos base, congruente con la valoración del panorama inflacionario.

La Junta de Gobierno de Banxico dará a conocer su próximo anuncio de política monetaria el 7 de mayo, cuya principal tasa de interés permanece hoy en 6.75%.

Victoria Rodríguez dijo que estiman que la inflación se encuentra próxima a retomar un descenso gradual hacia la meta de 3%.

Las declaraciones llegan en medio del conflicto en Medio Oriente y sus efectos en las cotizaciones internacionales sobre los energéticos.

Durante la reunión de trabajo, la gobernadora destacó que los altos petroprecios tienen un efecto limitado debido a las medidas del gobierno federal para contener su alza.

Sobre los intervalos de variabilidad para la meta de 3%, sostuvo que no constituyen un margen de indiferencia, tolerancia o complacencias sino representa la variación natural de la inflación en torno al cumplimiento puntual del objetivo al menor costo posible para el también llamado impuesto de los pobres.

Esto no implica inacción sino vigilancia de precios para evitar efectos de segunda ronda e impedir expectativas inflacionarias, manifestó.

La semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la inflación llegó a 4.5% durante la primera mitad de abril, aunque los alimentos se encarecieron 6.5%.

En particular, el precio del jitomate se disparó 126%, mientras que el chile poblano aumentó 75% y el serrano, 67%. La última vez que la inflación estuvo por debajo de 3% fue en mayo de 2020, en plena pandemia de Covid-19, de acuerdo con el Inegi.

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