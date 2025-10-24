Más Información

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Cae el principal "dronero" de El Botox, en Apatzingán, Michoacán

Se registra incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Se registra incendio en restaurante frente al Monumento a la Revolución; reportan 16 personas intoxicadas y 150 evacuadas

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Sheinbaum revela en su libro que AMLO confió en ella para disminuir la inseguridad: "vas a poder", le dijo

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Cae el “H4”, hijo del “H2” y capo de los Beltrán Leyva abatido en 2017; fue detenido en operativo del Edomex

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Ahora en la Corte suena Marc Anthony en lugar del Himno Nacional; se les barre playlist durante informe de Mónica Soto

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Renuncia Anallely López, delegada del Bienestar en Puebla; presumía amistad con empresario detenido por presuntos vínculos con el narco

Banco de México (Banxico) avisó con mucho tiempo de anticipación que este viernes 24 de octubre realizaría actividades de mantenimiento al sistema de pagos.

Fuentes del Instituto Central, dijeron a EL UNIVERSAL que se planeó desde hace año y medio junto con los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De esa manera fue que correspondía a los bancos dar aviso a sus clientes para que tomaran sus precauciones sobre dicho procedimiento que implicaría el retraso de algunas transferencias.

Pero el SPEI nunca dejó de funcionar, aseguró.

Según Banxico el proceso de mantenimiento únicamente duró hora y media, en el cual todos tenían que estar conectados al mismo tiempo para poder llevar a cabo la actualización.

Nunca hubo indisponibilidad, sólo se reportaron algunas afectaciones.

¿Qué es SPEI?

El SPEI es un sistema desarrollado y operado por el Banco de México que permite al público en general realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos o transferencias electrónicas, por medio de la banca por internet o de la banca móvil.

Este sistema permite transferir dinero electrónicamente entre cuentas de depósito de los bancos de manera casi instantánea.

Con SPEI los usuarios de la banca móvil, pueden pagar colegiaturas, la renta, la mensualidad del gimnasio, el pago del crédito hipotecario y de automóvil, enviar dinero familiares y conocido de manera segura.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

xcg/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]