Banco de México (Banxico) avisó con mucho tiempo de anticipación que este viernes 24 de octubre realizaría actividades de mantenimiento al sistema de pagos.

Fuentes del Instituto Central, dijeron a EL UNIVERSAL que se planeó desde hace año y medio junto con los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

De esa manera fue que correspondía a los bancos dar aviso a sus clientes para que tomaran sus precauciones sobre dicho procedimiento que implicaría el retraso de algunas transferencias.

Pero el SPEI nunca dejó de funcionar, aseguró.

Según Banxico el proceso de mantenimiento únicamente duró hora y media, en el cual todos tenían que estar conectados al mismo tiempo para poder llevar a cabo la actualización.

Nunca hubo indisponibilidad, sólo se reportaron algunas afectaciones.

¿Qué es SPEI?

El SPEI es un sistema desarrollado y operado por el Banco de México que permite al público en general realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos o transferencias electrónicas, por medio de la banca por internet o de la banca móvil.

Este sistema permite transferir dinero electrónicamente entre cuentas de depósito de los bancos de manera casi instantánea.

Con SPEI los usuarios de la banca móvil, pueden pagar colegiaturas, la renta, la mensualidad del gimnasio, el pago del crédito hipotecario y de automóvil, enviar dinero familiares y conocido de manera segura.

