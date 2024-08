En México se contabilizaron de manera preliminar 794 mil 739 defunciones registradas en 2023, cifra 6.2% inferior a las 847 mil 716 reportadas de manera definitiva en 2022, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el sexo de las personas fallecidas, 44.1% correspondió a mujeres y 55.8%, a hombres. En 0.1% de los casos no se especificó el sexo de la persona.

Del total de muertes registradas, 89.5% se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud. Las relacionadas con causas externas (accidentes o hechos violentos) correspondieron a 10.5%.

El año pasado, las enfermedades del corazón fueron la principal causa de defunción relacionada con la salud con 189 mil 289 casos; seguidas de la diabetes mellitus, con 110 mil 174; tumores malignos, 91 mil 682; enfermedades del hígado, 40 mil 109; enfermedades cerebrovasculares, 34 mil 469; influencia y neumonía, 32 mil 884; enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, 18 mil 622; e insuficiencia renal con 15 mil 928 muertes.

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 615, menor en 44 unidades a la de la información definitiva del año anterior.

La entidad con la mayor tasa bruta fue Ciudad de México con 840 defunciones. Foto: Brenda Martínez / EL UNIVERSAL

Ciudad de México, la región con más defunciones en 2023

La entidad con la mayor tasa bruta fue Ciudad de México, con 840 y la que presentó la menor fue Baja California Sur, con 466. Al considerar la residencia habitual, la entidad con la mayor tasa bruta fue Morelos, con 774; Baja California Sur presentó la menor, con 461.

Por grupos de edad, el de 65 y más años fue el que concentró el mayor número de muertes, con 58.0%. La tasa específica por cada 100 mil habitantes para este grupo fue de 4 mil 348 defunciones: 4 mil 84 fueron mujeres y 4 mil 658, hombres.

Del total de defunciones registradas y ocurridas en el año de referencia, los meses con el mayor número de decesos fueron: enero, con 9.81% y junio, con 8.83%. Los meses con menos casos fueron: septiembre, con 7.85% y abril, con 7.92%.

En 2022, el mayor número de muertes ocurrió en enero, con 11.80% y en febrero, con 10.76%.

¿Dónde ocurrieron las defunciones?

De las muertes registradas, 47.1% tuvo lugar en el hogar y 41.1%, en hospitales públicos y privados. Las restantes tuvieron lugar en la vía pública, en un lugar diferente, o no se especificó dónde. De las personas fallecidas, 79.8% contó con atención médica durante la enfermedad o lesión que condujo a la muerte, 13.8% no tuvo atención médica y en 6.4 % de los casos no se especificó.

Estos resultados del año pasado se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. La información se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y con cuadernos estadísticos que proporcionaron las Agencias del Ministerio Público, explicó el instituto.









