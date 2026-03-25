Audi México puso en marcha un nuevo parque fotovoltaico en la planta de San José Chiapa, Puebla, un proyecto que impulsa la transición energética de la compañía.

El parque cuenta con 8 mil 424 paneles solares diseñados para operar bajo un modelo de autoconsumo generando energía renovable directamente en sitio y permitiendo cubrir hasta el 10% del consumo interno de electricidad de la planta.

Cuenta con una capacidad instalada de 4.2 megawatts y está integrado por paneles solares montados sobre un sistema de seguimiento solar que optimiza su posición durante el día para captar la mayor cantidad de radiación posible.

Al ser bifaciales, los paneles pueden producir energía tanto por su cara frontal, orientada al sol, como por la luz reflejada en el suelo, incrementando su eficiencia sin necesidad de instalar módulos adicionales.

Dicha capacidad instalada equivale a la energía necesaria para abastecer el consumo eléctrico de más de 3 mil hogares.

Audi México destaca acompañamiento del gobierno federal

Tarek Mashhour, presidente ejecutivo de Audi México, dijo que poner en marcha este parque fotovoltaico refleja el compromiso permanente de la compañía con una producción más sustentable.

“Desde hace más de una década asumimos el compromiso de operar una planta en armonía con el medio ambiente y hoy damos un paso decisivo hacia una producción más sostenible.

“Agradezco a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su apoyo y acompañamiento que han sido fundamentales para hacer realidad este proyecto que impulsa la transición energética en México y fortalece nuestra visión de un mañana más verde”, destacó.

Este proyecto se integra al programa medioambiental del Grupo Audi denominado Mission:Zero que busca eliminar la huella ambiental en las plantas de producción a nivel mundial, mediante acciones enfocadas en cuatro ejes: la descarbonización, la gestión responsable del agua, el uso eficiente de los recursos y la protección de la biodiversidad.

En San José Chiapa se impulsa el uso de energías limpias, la eficiencia de los recursos y una gestión integral del agua que ha permitido producir sin descargas al exterior y reducir su consumo en más de 50% en comparación con el primer año de producción.

Además, más del 90% de sus residuos son reciclados y la compañía mantiene las certificaciones ISO 14001 e ISO 50001, así como la reforestación de más de 40 mil árboles en la región.

En el proyecto colaboraron la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad. Además, a través del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, se ha logrado una positiva vinculación y sinergia con el gobierno federal.

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