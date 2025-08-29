Atrás quedó el riesgo de recesión, asegura Jonathan Heath, subgobernador de Banxico; advierte economía debilitada y estancada

El subgobernador del Banxico, Jonathan Heath dijo que la revisión al alza para el producto interno bruto (PIB) para el 2025 significa que se está dejando atrás la discusión de que estábamos encaminados hacia una recesión aunque ligera.

“Eso ya lo estamos superando”, afirmó durante la presentación del Informe Trimestral.

Sin embargo, reconoció que tampoco el nuevo pronóstico que hizo Banxico a 0.6% es “muy bueno”, ya que la economía requiere crecer mucho más.

“Estamos entre atonía y estancamiento”, expresó.

Heath mostró su preocupación por el nivel en que se encuentra la inflación subyacente, ya que en su opinión el último dato es más lateral que cualquier otra cosa.

Reiteró que el riesgo es la persistencia de la inflación subyacente, sobre todo el componente de los servicios porque algunos están por arriba de la general, sobre todo los que tienen que ver con los alimentos.

“Los restaurantes y especialmente loncherías y torterías, ha vuelto a estar por arriba del 8%, y la tendencia es todavía al alza”, ponderó.

Por lo que se tiene que monitorear para para ver si empiezan a ceder.

