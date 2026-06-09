Apple y la Unión Europea (UE) se culparon mutuamente por retrasar el lanzamiento de la aplicación de inteligencia artificial Siri-AI para los usuarios europeos.

Un portavoz del brazo ejecutivo de la UE refutó el martes la explicación de Apple sobre por qué la empresa no puede incluir a los usuarios europeos cuando la aplicación se lance a finales de este año.

“En efecto, necesitamos dejar las cosas claras”, declaró el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier. “La decisión de no lanzar Siri IA en la UE es de Apple y solo de Apple, porque absolutamente nada en la DMA prohíbe que Apple introduzca nuevos productos en la UE”.

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Regnier se refería a la Ley de Mercados Digitales (conocida como DMA por sus siglas en inglés, Digital Markets Act), un estricto conjunto de normas de la UE que busca impedirle a las grandes empresas dejar fuera a sus rivales.

Apple había culpado a la DMA después de presentar un día antes, en su conferencia anual de desarrolladores, su asistente de inteligencia artificial mejorado. La empresa indicó en un comunicado el lunes que no estaría disponible para los usuarios de iPhone y iPad en la Unión Europea, y no proporcionó ningún calendario.

¿Qué dice Apple?

La DMA exige que las mayores plataformas tecnológicas den acceso a sus rivales en igualdad de condiciones. Pero Apple se quejó de que, bajo la “interpretación extrema” de Bruselas del conjunto de normas, la compañía tendría que dar a cualquier asistente virtual “acceso directo” a los datos de los usuarios sin “protecciones esenciales”.

Apple señaló que diseñó una solución y un plan para implementarla de forma gradual durante 18 meses, pero la comisión rechazó sus propuestas.

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¿Qué dice la Unión Europea?

Regnier ofreció una versión distinta.

En lugar de intentar encontrar una solución adecuada, Apple simplemente pidió a la comisión una exención de 18 meses, dijo Regnier a los periodistas durante una sesión informativa habitual en Bruselas.

“¿Adivinen qué? Eso no es una opción, porque significaría que ningún agente de IA distinto de Siri IA —que, por cierto, funciona con Google— tendría las mismas posibilidades de ser elegido por los usuarios de iPhone”.

La legislación de la UE es “innegociable”, manifestó Regnier. “La comisión no concederá ninguna exención, del mismo modo que un policía no eximiría a un conductor de respetar el límite de velocidad”.

A raíz de la ley de mercados digitales, que regula la libre competencia en la UE en el sector tecnológico, Bruselas ha obligado a Apple a abrir su sistema operativo a la competencia, para que desarrolladores de dispositivos electrónicos como relojes o auriculares puedan conectarse fácilmente a los iPhones y iPads.

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Apple mantiene desde entonces un pulso con la Comisión Europea, argumentando que la medida le obliga a ceder a otras empresas los datos privados de los usuarios, que la tecnológica asegura proteger.

Google, a quien Bruselas también ha forzado a cumplir la normativa, acusa igualmente a la CE de poner en riesgo la privacidad de los usuarios. *Con información de EFE

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