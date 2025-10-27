El especialista en materia inmobiliaria y testamentaria, Miguel Saucedo, dijo que los grupos delincuenciales investigan qué propiedades no han pagado el predial, qué viviendas están abandonadas y, de ser posible, cuáles no están escrituradas para invadirlas.

Destacó que el año pasado se registraron 3 mil 800 denuncias por despojo de inmuebles en la Ciudad de México, de acuerdo con la Fiscalía de Justicia.

“Desafortunadamente, este delito no es una invasión de indigentes a un inmueble vacío con la finalidad de vivir ahí porque no tienen donde vivir, sino que se trata de grupos delincuenciales perfectamente organizados que tienen relación con funcionarios de gobierno en la Ciudad de México o en los estados.

“Obtienen copias de escrituras, alteran escrituras o credenciales de elector para suplantar personas, falsifican documentos y con eso buscan invadir inmuebles no para vivir, sino con el afán de obtener de manera ilegal la propiedad para después venderla a un tercero”, explicó Saucedo en entrevista.

El también abogado consideró que el delito de invasión y despojo ha incrementado porque los procedimientos en las fiscalías de justicia y en los tribunales superiores de justicia de los estados son lentos y porque además existe corrupción.

El Artículo 395 del Código Penal Federal estipula que cualquier persona que se adueñe o utilice un inmueble sin autorización de su propietario será castigado con una pena de tres meses a cinco años de prisión.

Para evitar la invasión de un inmueble, Saucedo sugirió tener bien estructurada la documentación que acredite la propiedad.

“Si te lo heredaron, haz tu adjudicación, paga tus impuestos, paga tu escritura y ten tu título de propiedad. Si eres el dueño y lo compraste, invierte en tu escritura. No inviertas en un viaje, invierte en tu escritura porque es tu patrimonio”, indicó.

La escritura tiene que ser una escritura pública ante notario e inscrita en el registro público de la propiedad.

“Si tienen este elemento están eliminando por lo menos 50% o 60% de las probabilidades de una invasión”, afirmó.

También recomendó pagar el impuesto predial, el suministro de agua y todos los mantenimientos.

Además, no dejar sola la vivienda, “si la tienes por inversión o te cambiaste de ciudad o por alguna circunstancia la tienes deshabilitada, busca cómo ocuparla. No con cosas, sino que alguien la ocupe, réntala, préstasela a un familiar, dásela a uno de tus hijos, a un hermano, pero que alguien esté constantemente en el inmueble, que vean movimiento”, comentó.

Si ya invadieron la propiedad, Saucedo recomendó presentar la denuncia penal ante el agente del ministerio público, con todos los documentos que acrediten la propiedad, acercarse a un abogado inmobiliario y no actuar por cuenta propia. Un juicio por despojo puede tardar de dos a tres años.