Los Ángeles, California.— La plataforma de hospedaje Airbnb anunció que extenderá sus unidades de negocio para ofrecer al cliente más servicios y experiencias con deportistas, artistas cantantes y otras personalidades.

A partir de hoy brindará opciones a los viajeros directamente en el sitio donde se alojen y cualquier persona podrá solicitar servicios de preparación de comida, bebidas, estilistas, manicuristas y pedicuristas, además de tener la opción de contratar la asistencia de expertos en historia, cultura, arquitectura, arte y galerías.

Las “experiencias” que se podrán vivir desde ahora incluye convertirse en una Otaku Hottie con Megan Thee Stallion; pasar un domingo acompañado de Patrick Mahomes; celebrar el décimo aniversario del grupo coreano Seventeen; compartir un momento con las cantantes Sabrina Carpenter, Karol G o el productor musical francés Pedro “Busy P”.

El cofundador y director ejecutivo de Airbnb, Brian Chesky, recordó que arrancó con el negocio de AirBed & Breakfast en 2008 porque necesitaba dinero para pagar la renta de su departamento y, desde entonces, ha logrado multiplicar sus ventas a pesar de la caída que se registró en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Con expertos que pasaron controles de calidad, Airbnb ofrecerá 10 servicios: chef personal para cocinar en casa, catering completo, fotógrafos, entrenamiento personalizado, masajes, tratamientos de spa, faciales, peluquería, maquillaje, manicure y pedicure.

Chesky explicó que para contratarlos “no tienes que estar hospedado en un Airbnb, no hace falta que estés de viaje, puedes pedirlo en tu ciudad”.

La empresa lanzó experiencias en cuatro categorías: recorridos emblemáticos, museos, tours culturales y espectáculos en vivo.

Precios accesibles

La líder de operaciones globales de Airbnb, Tara Bunch, dijo a EL UNIVERSAL que la empresa busca ofrecer no solamente hospedaje, sino servicios y experiencias a precios flexibles que dejan una derrama económica no sólo a las empresas, sino a personas, con el beneficio de que los anfitriones no llevan a cabo inversiones tan fuertes como las cadenas de hoteles.

Añadió que los grandes eventos como las olimpiadas, el Super Tazón y próximamente el Mundial de Fútbol significarán un incremento de los clientes, anfitriones y de la venta de servicios que ofrece Airbnb, ya que regularmente se duplican los viajeros.

Sobre las ventas en México, dijo que a pesar de la entrada en vigor de la nueva legislación que grava los ingresos de los anfitriones de Airbnb no hubo cambios en las ventas, ni menor oferta.

Indicó que América Latina es de las regiones con mayor crecimiento para la empresa, ya que registra un aumento de 20% anual.

Durante la pandemia se cerraron hoteles, lo que benefició a esta plataforma de hospedaje, señaló.

Bunch detalló que en el país 50% de las reservaciones la piden mexicanos que viajan al interior, mientras que en Estados Unidos, 90% es de estadounidenses.