Entre los países con las economías más grandes de América Latina, México es el que tiene la mayor tasa de adultos mayores que luchan por sobrevivir, pues carecen de ingresos suficientes que les permitan atender las necesidades básicas.

Destaca el caso de los mexicanos que pertenecen al quintil de ingreso per cápita más bajo, pues 93% de los hombres recibieron pensiones insuficientes el año pasado, mientras que 96.3% de las mujeres compartieron la misma situación, de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En cambio, Brasil reportó tasas de 59.2% y 55.9% para los hombres y mujeres, respectivamente, en tanto que Argentina registró 47.1% y 56.2%, en ese orden.

México, Brasil y Argentina poseen las tres economías más grandes de América Latina.

Los resultados del país muestran que los programas sociales son ineficientes porque no logran revertir la pobreza en que viven los adultos mayores de 65 años, dijeron analistas a EL UNIVERSAL.

Las pensiones pasaron de 2 mil 550 pesos al bimestre a 4 mil 800 pesos entre 2019 y 2023.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados indicó que el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores presenta incrementos respecto del año que le precede, lo que generó una Tasa Media de Crecimiento real de 28.9% en el presupuesto aprobado de 2019 a 2023.

El director de movilidad social en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Rodolfo de la Torre, dijo: “Tenemos un sistema de política social muy ineficiente, que no identifica a los que más lo necesitan”.

Añadió que de origen hay una “ausencia de una política que combata la informalidad y de una política social que dé prioridad a los más pobres”.

Además, destacó que hay un porcentaje muy pequeño de personas que llegan a la edad de retiro con una pensión, pues solamente 45% de las personas trabajan en el sector formal, de manera que más de la mitad de la población no tiene prestación de una Afore o fondo para el retiro.

Desde su punto de vista, el problema es que las personas transitan de la formalidad a la informalidad durante su vida laboral. Las personas pueden tener dinero acumulado en sus cuentas, pero no una pensión.

Del 45% de adultos que actualmente tiene un esquema de pensión, posiblemente 10% llegará a conseguir la pensión, la cual podrá no alcanzarles y “eso nos deja a 90% de la población sin una pensión por trabajo formal”.

En México, el Programa de la Pensión para el Bienestar presume ser universal, pero no llega a todos los adultos mayores porque se les otorga más a los que están en las ciudades y no en lugares lejanos, dijo De la Torre.

“Tenemos programas sociales raquíticos” con los que apenas se cubre la mitad de la canasta alimentaria, además de que un adulto mayor necesita de alimentos, medicinas, bastones, lentes y otros artículos que se requieren al envejecer, explicó el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio G. Hermosillo.

Agregó que no hay un piso parejo para atender a los adultos mayores debido a que algunos reciben pensiones por duplicidad, mientras que otros no reciben nada. “No hay un piso parejo, tenemos un sistema social segmentado y desigual (...) que socialmente no resuelve el problema”.