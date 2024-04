A dos meses de la paralización de las aduanas del país por fallas en el sistema de despacho de mercancías, lo que duró tres días, no se concreta todavía el plan de contingencia que prometió la autoridad.

Aunque se reunieron con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), organismos del sector privado coinciden en que no hay avances para definir un plan.

Días después del incidente del 6, 7 y 8 de febrero, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) dialogaron con la ANAM y acordaron trabajar en un plan para seguir operando cuando sucedan fallos.

“El plan todavía no existe, no se ha publicado”, dijo el vicepresidente de la región noroeste de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Israel Delgado.

“Luego de las fallas se habló sobre la construcción de aduanas nuevas, como la garita Otay II”, porque por el nearshoring el volumen del comercio se incrementará en los siguientes meses, dijo a EL UNIVERSAL. “Ellos [el gobierno] hablan de expansión de aduanas y nosotros de que el sistema se tiene que actualizar, y el SAT y la ANAM deben definir cuál es el sistema que se va a operar, el SAT o ANAM”, expuso.

Más preguntas que respuestas

Otro de los problemas, señaló, es que “la Suprema Corte declaró inconstitucional la creación de la ANAM y tenemos que esperar a ver qué va a pasar internamente, toda vez que la ANAM está operando, pero si es inconstitucional la pregunta es qué pasaría con todas las operaciones que se han hecho. Hay muchos temas y preguntas que todavía no tenemos respuestas”.

Delgado expresó que el origen de las fallas se relaciona con el menor número de operadores que controlan los módulos del SAT y la ANAM carece de personal para operarlos, ni tiene control sobre el sistema.

“Hay un plan de contingencia definido históricamente pero hoy en día no entra en protocolo, no se aplica a la hora de una falla e históricamente, como lo vimos en febrero, fue un freno total al comercio. Nunca habíamos parado salvo en 2019, que Donald Trump reasignó elementos de CBP (la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) hacia otros puntos para detener la migración y que duramos hasta tres días para cruzar un camión, pero por parte de México no habíamos tenido ese problema”.