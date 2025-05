El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que adelantar la revisión del T-MEC para el segundo semestre del año reducirá la incertidumbre y favorecerá la llegada de inversiones al país.

“Creo que entre más rápido se reduzca la incertidumbre, es mejor para la inversión y para nuestra vida cotidiana, entonces en el segundo semestre lo que estoy estimando es que vamos a tener ya pláticas con miras a que la revisión sea lo más pronto que se pueda. Es decir, que nos pongamos de acuerdo pronto, esa es la idea, de manera que para el inversionista, para el consumidor, para todas y para todos sea mucho más fácil y claro y más rápido y no tengamos incertidumbre prolongada”, aseguró el funcionario.

En breve conferencia de prensa después de otorgar la insignia “Hecho en México” a tres firmas financieras, Ebrard explicó que pese a las diferencias por el tema arancelario con Estados Unidos, las discusiones han sido cordiales con su contraparte estadounidense.

“Desde luego que ha habido puntos de diferencia y los va a seguir habiendo, pero ha sido un tono crecientemente cordial de parte del secretario de Comercio. Yo he encontrado una persona razonable, una persona que escucha argumentos. Puede que no esté de acuerdo, pero los escucha, toma nota y en lo que ha podido ha facilitado este diálogo y la mayor parte de nuestro comercio no tiene aranceles entre México y los Estados Unidos”, comentó.

De acuerdo con Ebrard, la principal ventaja de cara a la revisión adelantada del TMEC es la integración entre ambos países y Canadá.

“El punto que más nos acerca es que no puedes pensar en la competitividad de Estados Unidos, desde luego, de México tampoco, sino es en el escenario de una integración económica tan alta, tan importante, y eso es la fortaleza de México”, añadió.

desa/mgm