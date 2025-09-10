Más Información

El precio de las acciones de se disparó este miércoles en la Bolsa de Valores de Nueva York después de que el gigante del software proyectara un enorme crecimiento de los ingresos basado en contratos vinculados a la (IA).

A los 40 minutos de negociación, las cotizaban a 337.02 dólares, un aumento de casi el 40%, lo cual eleva la valoración de mercado de la compañía a unos 950 mil millones de dólares.

Este incremento aumentará significativamente la fortuna del presidente de Oracle, Larry Ellison, quien podría superar a Elon Musk como la persona más rica del mundo.

Al publicar sus resultados trimestrales el martes, Oracle anunció que anticipa un crecimiento de 77% en los ingresos de Oracle Cloud Infrastructure, "para alcanzar los 18.000 millones de dólares este año fiscal".

Se espera que luego "aumenten a 32 mil millones, 73 mil millones, 114 mil millones y 144 mil millones de dólares en los cuatro años fiscales siguientes", detalló.

Según la compañía, "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos".

La directora ejecutiva de Oracle, Safra Catz, calificó el trimestre recién finalizado de "asombroso", puesto que la compañía firmó "cuatro contratos multimillonarios con tres clientes diferentes".

Según la compañía, "la mayor parte de estos ingresos a lo largo de cinco años ya está registrada en (su) cartera de pedidos". Foto: archivo
IA y centros de datos incrementan las acciones de Oracle

Oracle se está beneficiando del auge de la inteligencia artificial (IA) y la enorme demanda de centros de datos.

"La compañía está tomando una ventaja considerable en este mercado gracias a nuevos contratos", señala Keith Weiss de MS Research.

El colosal aumento de sus previsiones "ha inyectado un renovado entusiasmo en el creciente sector de la IA", explica Patrick O'Hare de Briefing.com.

En este contexto, el índice Nasdaq, con una fuerte representación tecnológica, alcanzaba niveles récord, subiendo un 0.53% hacia las 14H20 GMT.

Wall Street ha sido impulsada en los últimos años por un fervor alrededor de la IA que beneficia a varios pesos pesados del sector, como Nvidia, gigante de los semiconductores y primera capitalización mundial.

