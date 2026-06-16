Salir de la pobreza laboral en México conlleva dificultades que solamente le permiten salir a 34 de cada 100 personas en esa situación, lo que significa que las otras 66 permanecen en ese estado, dijo el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

La situación es más grave si el jefe del hogar es mujer, si trabaja en condiciones de informalidad: si en el hogar hay pocas personas ocupadas o si reside en entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo, de acuerdo con el Semáforo de Movilidad Social del dicho Centro.

El estudio marca que “65.8% de las personas que estaban en pobreza laboral en el primer trimestre de 2025 permanecieron en esta situación en el primer trimestre de 2026; es decir, estuvieron en pobreza laboral al menos un año, lo que implica que en el hogar no se generaron ingresos suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria para toda la familia”.

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Factores que influyen en la pobreza laboral

El CEEY expuso que, entre los hogares que se mantuvieron en pobreza laboral durante todo el año, el 43% eran encabezados por mujeres. En contraste, de los hogares que lograron superar esa condición, el 36% tenía jefatura femenina, lo que muestra que las mujeres enfrentan mayores obstáculos en el mercado laboral.

La permanencia en la pobreza laboral en México también varía según la zona geográfica, dijo el CEEY, ya que vivir en estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero o Hidalgo aumenta la probabilidad de que las personas continúen en esa situación.

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También existen diferencias en la forma en que los hogares generan ingresos por trabajo, porque aquellos que salieron de la pobreza laboral suelen tener a más integrantes participando en el mercado laboral. En cambio, los hogares que no logran salir dependen muchas veces de una sola persona con empleo y hay casos en los que los hogares que permanecen en pobreza laboral no cuentan con ningún integrante que reciba ingresos provenientes del trabajo.

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“En la actualización trimestral del Semáforo de Movilidad Social se detecta que, en promedio, quienes lograron salir de la pobreza incrementaron su ingreso laboral de 4 mil 300 a 12 mil 700 pesos por hogar mensuales, debido a una mayor participación en el mercado laboral, mientras que quienes se quedaron en pobreza laboral tuvieron un ingreso promedio mensual de 2 mil 600 pesos, el cual casi no varió de un año a otro.

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Respecto a la calidad del empleo, el reporte menciona que tanto las personas que permanecen ocupadas como aquellas que logran incorporarse al mercado laboral tienden a hacerlo en empleos sin acceso a la seguridad social. Es decir, aun cuando aumenta la participación laboral, la inserción ocurre principalmente en condiciones de informalidad”, dijo el Centro.

El director del Observatorio Social del CEEY, Gonzalo Hernández, dijo que “el porqué unas personas pueden salir de la pobreza laboral y otras no, se encuentra en el origen de las personas, las características de sus hogares y por el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral”.

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ss/mcc