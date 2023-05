Los accidentes ocurren en un abrir y cerrar de ojos, especialmente en los momentos más inesperados. Algunas veces, incluso, suceden cuando uno no está involucrado de manera directa.

Suerte, buenos reflejos o la mezcla de ambas fueron lo que le permitieron a un policía de Virginia, en Estados Unidos, poder contar que sobrevivió a un accidente aún cuando estaba fuera de su patrulla.

Un Serie 7 2012 fue uno de los autos involucrados en el accidente que un policía logró esquivar.

Captado por la cámara de su patrulla

Si en tus ratos de ocio te has puesto a ver videos de persecuciones policiacas en YouTube, estás familiarizado con que las patrullas en Estados Unidos tienen cámaras para grabar cualquier anomalía que ocurra al momento de infraccionar o detener a un sospechoso.

Gracias a este dispositivo se puede ver que el policía detuvo al conductor de un BMW Serie 7, que según reportan medios americanos, era una revisión de rutina. A lo lejos, se alcanza a ver que la carretera presenta una curva hacia la izquierda, en el sentido en el que viajaban tanto el oficial como el Serie 7.

Es justo en esa curva cuando, en sentido contrario, se alcanza a ver un auto negro que pierde el control y derrapa. El policía, que se encontraba del lado del pasajero del Serie 7 empieza a correr. Es ahí donde el auto que perdió el control, un BMW M3, impacta al Serie 7 de lado.

De no ser por la velocidad de reacción del policía, hubiera quedado prensado entre el auto y el riel que está a la orilla de la carretera. Eso sí, llega a tropezarse y a golpearse ligeramente con el cofre del M3, pero no es nada a comparación de lo que hubiera ocurrido si no se hubiera movido.

El recuento de los daños

Tras el accidente, la policía del condado de Fairfax reporta que el oficial salió con heridas menores, mientras que el conductor del Serie 7 fue llevado al hospital, aunque tampoco tuvo daños graves a la salud, a pesar de que su auto quedó gravemente dañado.

Por el contrario, el conductor del M3 resultó ser un joven de 17 años. Por suerte, no presentó daños a su salud, pero sí fue multado bajo el cargo de manejo peligroso. La cámara instalada en el parabrisas de la patrulla fue la que atestiguó todo lo ocurrido, y que circula en Internet como un video que sorprende por lo fuerte del accidente así como por la agilidad del policía.