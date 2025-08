En México, es común encontrarse con operativos de policiales en calles y avenidas, y no es raro que en algún momento seamos detenidos por la policía. Esta situación puede generar nerviosismo e incertidumbre, especialmente si no se tiene claro qué derechos nos amparan. Saber cómo actuar es importante para evitar malentendidos, abusos o, peor aún, que termines dando una mordida.

¿Te pueden detener sin razón?

La respuesta es que no deberían. Muchas veces, un policía se te acerca argumentando que realiza una “inspección de rutina”. Sin embargo, si no hay una causa justificada, esto puede ser ilegal.

Debes hacer es mantener la calma. Aunque estés en desacuerdo, evita enfrentarte con agresividad. Al final ellos son la autoridad y cualquier provocación puede jugar en tu contra.

Qué dice la ley

Cuando un oficial te detiene sin razón aparente, lo primero que puedes decirle es que, de acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Mexicana, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, salvo que exista una orden judicial.

Ahora bien, algunos policías podrían argumentar que el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales les permite inspeccionar personas o vehículos sin orden judicial. Aquí hay dos cosas que debes saber:

La Constitución está por encima del Código Nacional, por lo tanto, si no hay delito flagrante, la detención podría considerarse ilegal. Incluso si aplican el código, el artículo 68 del mismo establece que sólo pueden inspeccionar en casos de flagrancia. Es decir, si te sorprenden cometiendo un delito en el momento. Una infracción de tránsito no es motivo suficiente para inspeccionarte o detenerte.

¿Puede un policía detenerte por una infracción de tránsito?

No. Un policía no tiene facultades para detenerte solo por una falta administrativa como un error al conducir. En todo caso, puede indicarte que cometiste una infracción, pero no puede obligarte a bajar del auto, inspeccionarte o detenerte sin causa justificada.

Este tipo de acciones muchas veces son pretextos para solicitar una mordida. Por eso es tan importante conocer tus derechos viales en México y actuar con firmeza pero sin caer en provocaciones.

¿Qué hacer si la detención es injustificada?

Mantente tranquilo. Evita mostrar miedo o nerviosismo. Pregunta amablemente el motivo de la detención. Si no hay una razón clara, anota el nombre del oficial, su número de placa y el número de la patrulla. Posteriormente, presenta una queja ante la autoridad correspondiente, como la Comisión de Derechos Humanos o Asuntos Internos de la Policía.

Evita discutir o insultar. Si bien es frustrante, una mala reacción puede escalar la situación y ponerte en desventaja.

Recomendaciones para no caer en mordidas

No ofrezcas dinero, ni insinúes una “solución rápida”. Esto te convierte en parte del problema.

Esto te convierte en parte del problema. Actúa con seguridad y educación. Un ciudadano informado es difícil de intimidar.

Un ciudadano informado es difícil de intimidar. Graba la interacción si es posible, siempre que no pongas en riesgo tu seguridad.

Infórmate y protégete

En México, las detenciones ilegales en operativos de tránsito siguen siendo una realidad. Conocer la ley y nuestros derechos como ciudadanos es la mejor defensa ante posibles abusos. La educación, es una herramienta para salir bien librado sin caer en actos de corrupción.

