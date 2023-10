Durante este 2023 los autos chinos se han posicionado en el primer lugar entre los más vendidos en México, así que en esta ocasión te decimos de qué modelos y marcas son los vehículos que más ventas han tenido en el mercado mexicano en lo que va del año.

En el 2022 China se posicionó como el país que más autos produjo a nivel mundial, de acuerdo con el informe sobre la industria automotriz de la plataforma de reportes Statista. A su vez, este 2023 encabeza el lugar número 1 en el top de países que importan y venden más coches en México.

De manera general, desde el año 2022 a lo que va del 2023, hubo un aumento de 522 mil 184 a 645 mil vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 23.5% en la venta de autos importados desde otros países hacia México, de acuerdo con un informe de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

MG RX5

Asimismo, el reporte del mercado interno de vehículos de automotor ligeros realizado por la AMDA, reveló que hasta el mes de septiembre de 2023, la mayoría de los coches vendidos son de origen importado, es decir, que provienen de otros países.

Entre los tipos de vehículos importados más vendidos en México se encuentran los autos deportivos, los coches de lujo, los carros de usos múltiples, los modelos subcompactos, camiones ligeros y compactos.

Por otro lado, las diez marcas de autos con mayor volumen de venta en México de enero a septiembre de 2023, representan el 75% del mercado interno, entre las que se encuentran Nissan, Chevrolet, Volkswagen, Toyota, Stellantis, Ford, Chirey, Honda, BMW y Changan.

A continuación te decimos qué marcas de autos chinos han sido los más vendidos en México.

Los precios de la nueva Chirey Tiggo 7 Pro

¿Cuáles son los autos chinos más vendidos en México?

En lo que va del 2023 los coches importados desde China representaron el 19.5% del mercado interno, porcentaje que significa un incremento del 5.8% desde el 2018, lo cual indica un aumento en la venta de carros chinos en México durante los últimos cinco años, señaló AMDA en su informe hecho con datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En cuanto a las marcas de autos importados hechos en China, los cuales son los más vendidos en México, se encuentran: BMW iX3, Chirey Tiggo 2, Chirey Tiggo 4, Chirey Tiggo 7, Chirey Tiggo 8, Chrysler Journey, Ford Territory, Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo HB, GM Cavalier, GM Onix, GM Captiva SUV, GM Envision SUB, GM Groove SUB, GM S10 Max Chassis, GM S10 Max Cabina Regular, GM S10 Max Doble Cabina, GM Tornado Van, MG GT, MG5, MG eHS, MG HS, MG One, MG RX5, MG RX8, MG ZS, JMC EV BLACK, BAIC BJ40, BAIC X35, BAIC X55, BAIC M50S, Changan CS35PLUS, Changan CS55PLUS, Changan UNI-K, JMC VIGUS y Omoda O5.

Tan solo en el mes de septiembre la venta de camiones ligeros y automóviles chinos en México fue de 23 mil 978 y 13 mil 059, respectivamente. En total, en lo que va del año se vendieron 109 mil 551 automóviles y 190 mil181 camiones ligeros de importación china en México, una cifra que revela el aumento de ventas de autos chinos en el mercado automotriz mexicano.

