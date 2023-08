Si por cualquier razón todavía no te has dado una escapada de verano, tienes que conocer la playa más cercana a la CDMX, que no le pide nada a otros destinos turísticos, pues cuenta con hospedajes económicos, actividades acuáticas para toda la familia y una lista de opciones variadas para disfrutar de unas vacaciones de ensueño.

¿Lo mejor? Es que puedes llegar en auto y disfrutar de un maravilloso recorrido en carretera, algo que sin duda todo amante de los coches disfruta. ¿Ya sabes a qué playa nos referimos?

Aunque podrías pensar que te vamos a recomendar ir al bello Puerto de Acapulco, lo cierto es que hay otro destino que está más cerca y se trata nada más y nada menos que Tuxpan, Veracruz, con 42 km de hermosas y tranquilas playas, seguras y poco profundas, de poco oleaje y aptas para familias con niños, pues los pequeñitos pueden nadar y jugar tranquilamente en ellas.

Foto ilustrativa: Pixabay

¿Cómo llegar a la playa más cercana a la CDXM?

Para llegar a Tuxpan tendrás que salir por el norte de la Ciudad de México y tomar la autopista a Pachuca, seguir los señalamientos hasta Tulancingo y, unos kilómetros después, desviarte hacia Tuxpan; haciendo un recorrido total de 289 kilómetros con una duración de 3 horas y 40 minutos aproximadamente.

Recuerda que es importante prevenir tu camino, así que puedes echar mano de Google Maps o alguna otra herramienta para guiarte mejor.

¿Cuánto cuesta ir a Tuxpan?

Saca papel y lápiz para hacer tus cálculos, pues según la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz el costo total de las casetas desde la CDMX hasta Tuxpan es de $310 por trayecto, es decir, gastarías un total de $620 en el traslado, sin contar la gasolina que tendrás que ponerle a tu auto para todo el camino.

Harás un recorrido total de 289 kilómetros en 3 horas y 40 minutos. Foto: Google Maps





Imagen: Freepik

Otras playas cercanas en coche a la Ciudad de México

A 321 kilómetros y a tan sólo 4h y 10 minutos de la CDMX, te encontrarás con otro lindo lugar para vacacionar en familia: Tecolutla, Veracruz.

Otra playa para disfrutar cerca de la ciudad es Barra de Cazones en Veracruz, a 299 kilómetros de distancia y un trayecto de 4h y 5 minutos.

Como el Acapulcazo no podía faltar, otro destino que sin duda amarás es la playa Barra Vieja, ubicada a sólo 4h y 49 minutos de la CDMX, y a 394 kilómetros de distancia.

Así que ya lo sabes, prepara maleta, traje de baño y bloqueador solar para estos maravillosos destinos llenos de mar, arena y mucha diversión.

