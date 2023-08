Mantener una moto requiere de mucha atención, revisión y cambios de piezas; entre esas, una de las más importantes son las llantas de tu moto. Al final de cuentas son la esencia de todo automóvil y tener las mejores siempre es una buena inversión, además de brindarte seguridad y disfrutar del mejor manejo posible. En esta nota investigamos para ti las mejores llantas para moto, recomendadas por varios especialistas en revistas y sitios web totalmente sobre motocicletas. Continúa leyendo para enterarte.

Leer también: Cómo obtener el holograma 0 y 00 para tu auto

Rabaconda, compañía especializada en la venta, demostración y soporte al consumidor, recomienda confiar en la misma marca de tu moto a la hora de evaluar las llantas, ya que ellos las diseñan y suelen ser buenas y con bastante durabilidad. Aunque advierten que hay ciertas marcas que usan llantas más baratas (aunque no necesariamente eso signifique que sean de menor calidad) pero que sí son, en un buen porcentaje, llantas que tienen un tiempo de vida menor.

Cosas a tener en cuenta a la hora de elegir llantas

Rabaconda, recomienda conocer bien tu moto: para que la usas, para qué la quieres usar o para qué la usarás. Ya sea andar por la ciudad, un viaje en carretera o acudir a un circuito de tierra con terreno desigual y terroso. Basándonos en eso podemos empezar a ver opciones de diferentes características y precios.

Si usas tu moto solo para ir y volver del trabajo, la usas en la ciudad es más recomendable que uses llantas baratas y con una durabilidad media. En caso de que suelas salir de viaje por carretera quizá necesites otro tipo de llanta; y así podrás elegir lo que mejor te conviene a ti y a tu moto.

La seguridad ante todo

BikerRated son un grupo de motociclistas expertos que reseñan todo tipo de productos de motociclistas, siempre con mucho profesionalismo e interés en que tengas buen manejo de tu seguridad y dinero. Ellos recomiendan que no debes desestimar a tu moto, o sea: no porque tengas una moto que sea barata y no uses más que para ir a la escuela debas pensar que lo mejor es conseguir llantas baratas.

Al final se resume en todo eso, en qué necesitas, qué se adapta a tu moto, qué tipo de conductor eres.

Mejores llantas para este 2023.

Tanto BikerRated como Rabaconda Revzilla recomiendan una serie de llantas que, según estos expertos, son buena idea para tu moto:

Michelin Road 6

Metzeler Cruisetec

Dunlop Q3

Continental Trail Attack 3

Bridgstone Battlax T32

Pirelli Angel GT

Shinko 016 Verge 2X

Michelin Pilot Power 2CT

Pirelli Scorpion Trail 2

En conclusión, como podrás darte cuenta estás son algunas de las mejores, de las muchas que se recomiendan. La mejor recomendación es que elijas la llanta que más se adapte a ti y a tu moto, como escribimos anteriormente. Siempre guiándonos con ayuda de un mecánico experto o siguiendo alguno de estos medios especialistas en motos. Esperamos haber sido de ayuda en tu viaje y que sea lo más seguro posible.

Imgen: Istock

Leer también: Cómo encender un auto cuando la llave inteligente no tiene pila