Tener un auto impecable puede ser una tarea difícil, ya que las condiciones del clima no suelen ser las mejores para que siempre luzca limpio. Sin embargo, la apariencia de un vehículo es parte del mantenimiento y cuidados que se le deben dar para mantenerlo en óptimas condiciones, y eso incluye el cuidado de las llantas, mismas que puedes abrillantar para que luzcan mejor.

En internet puedes encontrar diversas recomendaciones para abrillantar las llantas de un auto. No obstante, qué mejor que consultar a un experto como la marca Bridgestone para que nos comparta algunos tips.

¿Por qué debes limpiar las llantas del auto?

De acuerdo con información de Bridgestone, mantener relucientes las llantas de tu auto no solo tiene una finalidad estética, ya que además de hacer que parezcan nuevas, la limpieza ayudará a que cumplan todas sus funciones.

Foto: Pixabay

Aunque no lo creas, realizar la limpieza de las llantas del auto no solo garantizará una buena apariencia, también logrará que funcionen adecuadamente. Por ejemplo, si el dibujo, es decir los surcos con los que cuentan los neumáticos, están llenos de lodo, piedras o demás suciedad, no podrán ofrecer adherencia y evacuar el agua acumulada.

Así que ya lo sabes, no eliminar la basura de las llantas afectará su nivel agarre y recuerda que tu seguridad es el aspecto más importante.

Tips para limpiar tus llantas

Lo primero que hay que decir es que las llantas deben estar frías antes de realizar la limpieza. Considera que los frenos acumulan una gran cantidad de calor, mismo que es transmitido a los neumáticos, así que para evitar un choque de temperatura, o que los productos de limpieza se evaporen, es mejor esperar a que se enfríen.

La marca Bridgestone también recomienda utilizar dos cepillos diferentes para realizar la limpieza, uno para los rines y otro para las llantas, además de su propio balde de agua y, en caso de ser posible, de vez en cuando, desmontar cada llanta para realizar una limpieza total, primordialmente las de autos todoterreno.

Foto: Pixabay

Por otra parte, existen diversas alternativas para abrillantar las llantas, desde productos de limpieza disponibles fácilmente, hasta técnicas en las que tendrás que invertir un poco más de tiempo. Lo importante es saber que hay opciones para aclarar rines, otras para retirar manchas y las que abrillantan y dejan una película protectora.

Abrillanta las llantas de tu auto de manera fácil

Una vez que las llantas de tu auto estén limpias es momento de pasar al aspecto estético para que luzcan un brillo extraordinario con ingredientes que puedes tener en casa, como un limpiador multiusos, glicerina y un atomizador.

Foto: Pexels

Para preparar el abrillantador, deberás verter en el atomizador la glicerina, hasta cubrir dos tercios del envase, el tercio restante llénalo con el limpiador de tu preferencia, mezcla el líquido hasta que tenga una consistencia homogénea y, una vez que las llantas de tu auto estén limpias y secas, rocía la mezcla, frota con una esponja y listo.

Ahora ya conoces la importancia de mantener las llantas de tu auto relucientes y de qué manera abrillantarlas de manera fácil.

