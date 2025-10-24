Por primera vez en la historia llega la colaboración más esperada entre el automovilismo y el coleccionismo. Hot Wheels y la Fórmula 1 se unen para lanzar una línea oficial con las 10 escuderías y los 20 pilotos de la temporada 2025.

La colección de la Fórmula 1 y HotWheels

Por primera vez en la historia, Hot Wheels presenta la colección oficial de Fórmula 1 en escala 1:64, con licencia para replicar los monoplazas de cada una de las 10 escuderías de la temporada 2025, junto con sus 20 pilotos. Este lanzamiento no solo entusiasma a los niños fanáticos del automovilismo, sino que también apunta directamente al corazón de los coleccionistas y apasionados del motorsport.

En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México 2025, el piloto mexicano Checo Pérez, fue quien oficializó su colaboración con Hot Wheels y la Fórmula 1. Aunque no hubo declaraciones directas sobre la escudería Cadillac Racing, su participación nos deja claro que veremos su auto para la próxima temporada de la Fórmula 1.

Fotos: Mattel

Hot Wheels Formula 1 Singles: modelos individuales

La línea básica llega con representaciones a escala 1:64 de monoplazas de escuderías como Red Bull Racing, McLaren F1 Team, Williams Racing y Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. Durante 2026 se irán sumando más equipos, completando la colección oficial de la temporada por un precio de $119 pesos.

Hot Wheels Formula 1 5-Pack

Este paquete cuenta con 5 autos de escuderías Oracle Red Bull Racing, Mercedes-AMG, BWT Alpine, Haas F1 Teamy Williams Racing a un precio de $189 pesos.

Fotos: Mattel

Hot Wheels Formula 1 10-Pack: la colección completa

Estará disponible en 2026, este set incluye los 10 equipos oficiales de la temporada 2025. Cada monoplaza está detallado con los colores y patrocinadores de cada escudería por un precio de $374.90 pesos

¿Qué más esperar?

Además de los vehículos individuales y los paquetes, Hot Wheels continuará expandiendo la colección con nuevos sets de pistas inspiradas en la Fórmula 1. La marca apuesta por conectar el mundo del coleccionismo con la emoción del automovilismo real y también con los niños que sueñan con este deporte motor.

Leer también Porsche lanza una colección de productos para el hogar

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters