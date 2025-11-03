BYD cierra el año presentando en México su más reciente apuesta en el mercado de los PHEV: el BYD Atto 8, una SUV híbrida enchufable de nueva generación que se suma a su portafolio de vehículos electrificados. Un vehículo con capacidad para 7 pasajeros (2+3+2) y una propuesta que combina eficiencia, potencia y confort.

Diseño inspirado en el dragón

El Atto 8 adopta el ya característico lenguaje de diseño inspirado en el dragón, presente en el BYD Yuan Pro, pero ahora con una evolución que lo hace ver más fresco. En su silueta podemos encontrar faros alargados con tecnología LED y luces traseras con forma de infinito, una referencia visual que se basa en el dragón.

Con dimensiones de 5,040 mm de largo, 1,996 mm de ancho y 1,760 mm de alto, además de una distancia entre ejes de 2,950 mm, esta SUV PHEV.

Tecnología y confort al interior del BYD Atto 8

Al centro como ya es un sello de BYD encontramos su pantalla rotatoria de 15.6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. A esto se suma una pantalla digital para el cluster de instrumentos de 10.25 pulgadas.

Fotos: BYD

Para quienes buscan entretenimiento, la SUV incorpora un modo karaoke con micrófonos incluidos, que aprovecha su sistema de audio premium con 21 altavoces. En temas de confort, los asientos delanteros ofrecen ajuste eléctrico con memoria, calefacción, ventilación y función de masaje, tanto en la primera como en la segunda fila.

La capacidad de carga se adapta a las necesidades del día a día: una cajuela de 270 litros que puede expandirse hasta 1,960 litros al abatir todos los asientos.

Fotos: BYD

Mecánica híbrida enchufable: BYD Atto 8

El corazón del BYD Atto 8 combina la ya conocida batería Blade de 35.6 kWh con un motor a combustión 1.5L turbo, logrando una potencia conjunta de 480 hp con tracción integral.

Autonomía eléctrica : hasta 152 km en modo 100% eléctrico.

: hasta en modo 100% eléctrico. Autonomía combinada : hasta 1,030 km .

: hasta . Carga rápida : del 30% al 80% en solo 20 minutos .

: del 30% al 80% en solo . 0 a 100 km/h : en 4.9 segundos .

: en . Velocidad máxima: 200 km/h.

Por primera vez, BYD introduce su nueva tecnología “Disus”, una suspensión adaptativa que ajusta el comportamiento del vehículo según las condiciones del camino.

Fotos: BYD

BYD Atto 8: seguridad para conducción semiautónoma

El BYD Atto 8 integra sistemas de asistencia al conductor que acercan la experiencia a la conducción autónoma:

Control Crucero Inteligente (ICC)

Advertencia de Colisión Frontal (FCW)

Asistencia de Emergencia para Mantenimiento de Carril (ELKA)

Precio del BYD Atto 8 en México

El nuevo BYD Atto 8 llega a México en una única versión con un precio de $1,198,800 pesos.

