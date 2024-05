Cada día, los compradores son más conscientes de la seguridad en autos nuevos. Para asegurarse de que un auto cuenta con los elementos necesarios que salvaguarden la integridad de sus ocupantes, existen organismos encargados de chocar autos para probar este rubro.

El primer organismo nació a finales de los años 90 en Europa, llamado EuroNCAP, y es quien tiene un estricto control sobre este tipo de pruebas en todos los autos nuevos que se venden en aquel continente.

Las pruebas más recientes

En pasados días, el EuroNCAP puso a prueba varios autos, de los cuales algunos se venden en nuestro país o están próximos a llegar. Aunque el equipamiento y motores puedan ser distintos, el nivel de seguridad está estandarizado y estos son los más seguros, con 5 estrellas en pruebas de impacto.

Zeekr X

Aunque Zeekr acaba de presentarse como marca en México, el X será uno de sus primeros modelos en venderse. Se trata de un mini SUV relacionado con el Volvo XC40, el cual cuenta con diferentes elementos de seguridad activa y pasiva que le otorgaron buen puntaje en protección para adultos y niños así como en reacciones de los asistentes de manejo.

Foto: EuroNCAP

Zeekr 001

De igual manera que el Zeekr X, el 001 será el segundo modelo de la firma china de lujo que veremos en nuestro país, tratándose de una especie de vagoneta deportiva. La protección para adultos y niños fue del 89% y 88%, respectivamente, al contar con bolsas de aire en toda la cabina, sistemas de retención y asistentes preventivos para evitar accidentes entre vehículos y otros usuarios de la vía.

Foto: EuroNCAP

Honda CR-V

Aunque en México ya lleva más de un año vendiéndose en esta nueva generación, la Honda CR-V acaba de evaluarse en cuanto a seguridad en Europa. Para ello, hay dos calificaciones. Para las que equipan la suite de asistentes de manejo Honda Sensing, la calificación es de 5 estrellas pero aquellas versiones que no lo llevan fueron calificadas con 4 estrellas. La manera en la que el EuroNCAP hace los criterios de evaluación engloba no sólo choques en diferentes ángulos sino también la manera en la que el vehículo evita un accidente, lo que no significa que la carencia de algunas asistencias lo haga menos segura en un choque aunque no podría evitarlo o mitigarlo. En México, la versión Touring (la más equipada) y la híbrida son las que incorpora Honda Sensing.

Foto: EuroNCAP

BMW Serie 5

El sedán mediano de la firma bávara también obtuvo la máxima calificación por parte del EuroNCAP en cuanto a protección en impactos y respuesta de los asistentes de manejo. Esto aplica tanto al Serie 5 como al i5, que son las variantes a gasolina, PHEV y eléctrica, respectivamente. Con calificaciones individuales que superan el 80% de protección es que el organismo le otorgó las 5 estrellas.

Foto: EuroNCAP

Continuamente, el EuroNCAP pone a prueba nuevos lanzamientos que llegan a aquella región y que, en estricto sentido, deberían tener el mismo nivel de seguridad sin importar la latitud. Estos 4 vehículos incorporan los mismos elementos de seguridad tanto en Europa como en México, por lo que son una compra inteligente si se busca alguno de ellos.

