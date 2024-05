Al pensar en la versión de entrada de un auto viene a la mente una especificación con ausencias en equipo, y si se trata del segmento premium, con varios paquetes costos para agregar eso que deseas. Pero en Volvo no funciona de esa manera, lo que es interesante si se desea adquirir uno de sus autos.

El Volvo XC40 Recharge en versión Plus es una alternativa interesante que debes considerar si deseas una camioneta eléctrica completa y con buenas prestaciones. Lo manejamos durante una semana para conocer más sobre este SUV.

Es la versión base del Volvo XC40. Fotos: Bruno Dagio. El Universal.

Lee también KIA EV3, la camioneta eléctrica más pequeña de la marca

Diseño atemporal

Sí, el Volvo XC40 no es un producto totalmente nuevo, pues ya tiene en existencia desde 2017 pero que gracias al estilo escandinavo es que se ve vigente. Tuvo un ligero rediseño al frente, donde los faros recibieron un cambio sutil que los hace redondeados y, naturalmente, nuevos colores y rines.

Sin embargo, los cambios entre versiones son prácticamente inexistentes, con rines de una pulgada de diferencia (de 19” en la versión Plus) y el discreto anagrama de la cajuela. Fuera de eso, el XC40 Recharge es el mismo que conocemos de siempre.

Por dentro es la misma historia, lo cual se agradece al tener el cuadro de instrumentos de 12 pulgadas o la pantalla de 9 pulgadas que tiene un sistema operativo a base de Google. Existe conectividad Apple CarPlay aunque no Android Auto y, por muy redundante que pueda ser con respecto a Google, se extraña puesto que se tiene que emparejar el teléfono vía Bluetooth y se eliminan funciones como ver mensajes en la pantalla central. Quizá al propietario no le afecte tanto, pero en un auto de prensa no vamos a poner la dirección de nuestra casa o ingresar a nuestra cuenta de Spotify directamente en el sistema del auto.

Es la versión base del Volvo XC40. Fotos: Bruno Dagio. El Universal.

Fuera de eso, todos los mandos son fáciles de ver y usar. Poniéndolo a prueba con personas ajenas a la industria, queda claro que los botones físicos para el sistema de sonido hacen fácil su uso, aunque aquellos para el climatizador puedan extrañarlos. Lo bueno es que hay un atajo fijo en la pantalla y pueden entenderlo rápidamente.

Práctico como pocos

No es casualidad que Ikea y Volvo sean suecos. Ambas marcas tienen algo en común, que es la búsqueda de soluciones prácticas para el día a día. Un bote de basura, gancho para la bolsa en la guantera, divisor de cajuela con ganchos para las bolsas del super o el abatimiento de las cabeceras traseras para mejorar la visibilidad son ejemplo de ello. (Te dejamos este reel del C40, que es el mismo auto pero con carrocería coupé.)

Volvo, al estar comprometido con hacer autos más limpios desde su fabricación y en los materiales que usa, elimina las vestiduras de piel en el XC40 a favor de gamuza y piel sintética en las orillas de los asientos. También, la tela de las puertas y alfombras es creada a partir de PET reciclado.

Tablero suave, insertos de aluminio y una franja que muestra la topografía sueca con iluminación ambiental son parte del diseño funcional y elegante de la cabina.

Lee también Volvo será el auto oficial de la Selección Mexicana

Motor trasero y más autonomía

Una ventaja de las actualizaciones que ha recibido el Volvo XC40 es que la versión Plus ahora es capaz de recorrer distancias más largas. Ahora tiene un rango de hasta 474 km, 74 km más que antes a pesar de tener la misma batería de 69 kWh. Esto es posible gracias a actualizaciones remotas del software, que mejoran aspectos internos.

El motor eléctrico se encuentra en el eje trasero y desarrolla 238 hp, que son más que suficientes para un entorno urbano. La aceleración es progresiva incluso al pisar a fondo, pero con el brío natural de un eléctrico.

Es la versión base del Volvo XC40. Fotos: Bruno Dagio. El Universal.

Para sacar mayor provecho de la batería, el modo de manejo con un solo pedal facilita la recarga regenerativa en bajadas pronunciadas o al detenerse en ciudad, pero obliga a volver a aprender cómo usar el acelerador en este propósito dual. Tras 5 días de prueba apenas consumió 1/4 de batería.

Como buen Volvo, el XC40 es cómodo pero con dirección precisa y suspensión que filtra bien pero no deja de comunicar lo que hay en el camino. Por sus formas cuadradas, la visibilidad hacia cualquier ángulo es muy buena.

¿Vale la pena?

Por $1,019,900 se tiene acceso a un vehículo con toda la seguridad, incluyendo asistentes de manejo como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y faros Full LED que en marcas alemanas sería equipo opcional.

El “sacrificio” mayor está en la potencia y rango, pero que no deja de ser muy competitivo a pesar de tener solamente un motor eléctrico. En otros aspectos, no cuenta con las cámaras 360 grados ni sonido Harman Kardon pero pueden adquirirse en un paquete extra.

Es la versión base del Volvo XC40. Fotos: Bruno Dagio. El Universal.

Si lo que buscas es un auto de lujo discreto, bien equipado y que vaya acorde a una meta de reducción de huella de carbono, el Volvo XC40 Plus es una opción que vale la pena tener en mente por lo balanceado de su equipo y desempeño.

Recibe todos los viernes Hello Weekend,nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters