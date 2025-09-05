Más Información
FGR investiga agresión de Alito Moreno contra Noroña; realizará reconstrucción de los hechos en la Comisión Permanente
Padres de los 43 acusan que se dejaron caer líneas de investigación por el uso de tecnología; se van tristes y decepcionados: Isidoro Vicario
Jornada laboral de 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo: Monreal; “sí hay compromiso”, asegura
Amarran a trabajador de la CFE a poste de luz en Dzemul, Yucatán; vecinos denuncian 12 horas sin energía eléctrica
Juez federal concede suspensión provisional al América; partidos podrán realizarse con público en el Estadio Ciudad de los Deportes
El encuentro Sheinbaum-Rubio terminó con una declaración conjunta que hablaba de cooperación sin precedentes y respeto mutuo. Pero, el tono y los objetivos que cada parte puso sobre la mesa revelan dos narrativas distintas. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla al respecto.
En otros temas:
Gracias a Donald Trump, el “Made in USA” ya no vende igual; marcas estadounidenses enfrentan un rechazo global / Tras una denuncia que se volvió viral, entregan a las autoridades argentinas el cuadro robado por los nazis hace 80 años que apareció en Mar del Plata.