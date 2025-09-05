El encuentro Sheinbaum-Rubio terminó con una declaración conjunta que hablaba de cooperación sin precedentes y respeto mutuo. Pero, el tono y los objetivos que cada parte puso sobre la mesa revelan dos narrativas distintas. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, nos habla al respecto.

En otros temas:

Gracias a Donald Trump, el “Made in USA” ya no vende igual; marcas estadounidenses enfrentan un rechazo global / Tras una denuncia que se volvió viral, entregan a las autoridades argentinas el cuadro robado por los nazis hace 80 años que apareció en Mar del Plata.