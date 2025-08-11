Más Información

La morenista Guadalupe Chavira se destapa para presidir el Senado; “tengo la experiencia, el temple y el carácter”, destaca

Pedro Haces niega ser “encargado del outsourcing en el país” como afirmó Claudio Ochoa; “no me presto a juegos políticos”, dice

Concluye ciclo de disculpas en caso “Dato protegido”; la polémica que rodea a la diputada Karina Barreras

Tren México-Pachuca será inaugurado en 2027, anticipa Sheinbaum; viaje entre entidades durará una hora y 15 minutos

Periodistas se disculpan públicamente con Layda Sansores por orden de Tribunal Electoral de Campeche

Vinculan a proceso a presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas; investigación seguirá por cuatro meses

MrBeast y la arqueología mexicana: ¿Es el espectáculo la única forma de interesar al público?

¿Para qué poetas?: sobre Rumor de Niebla de Mariana Bernárdez

Tras el anuncio de la reforma electoral, diversas voces han llamado a que la propuesta sea producto del consenso y garantice los estándares más altos de integridad electoral. Pero... la Comisión que estará a cargo de elaborarla está integrada por perfiles pro-Morena. ¿Qué podemos esperar de la nueva reforma electoral? Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, nos habla al respecto.

