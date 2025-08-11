Tras el anuncio de la reforma electoral, diversas voces han llamado a que la propuesta sea producto del consenso y garantice los estándares más altos de integridad electoral. Pero... la Comisión que estará a cargo de elaborarla está integrada por perfiles pro-Morena. ¿Qué podemos esperar de la nueva reforma electoral? Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del INE, nos habla al respecto.

