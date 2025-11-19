Más Información

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

“En EU y México hay amenazas contra la democracia”: Ian Buruma

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

UNAM entrega honoris causa a 14 personalidades; Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhan, entre los condecorados

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Papa León XIV quiere viajar a México y visitar la Basílica de Guadalupe

Políticas en México son “insuficientes” para que logre sus metas climáticas

Políticas en México son “insuficientes” para que logre sus metas climáticas

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

Desatan polémica letreros puestos en playa de Bagdad en Tamaulipas

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

"Él no fue a la marcha de Generación Z, estaba trabajando", asegura madre de detenido

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Denuncian detenciones arbitrarias tras manifestación en Jalisco

Registra Cuauhtémoc 14 solicitudes de planes inmobiliarios

Registra Cuauhtémoc 14 solicitudes de planes inmobiliarios

La Generación Z tomó las calles el pasado fin de semana: miles de jóvenes se movilizaron en la CDMX y otras ciudades del país para exigir seguridad y justicia, en una protesta marcada por tensión, bloqueos y reclamos directos al gobierno. ¿Qué fue lo que pasó y cuáles son las principales reacciones? Mario Campos, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump, y descarta intervención militar de Estados Unidos en México / La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó liberar los archivos del caso Epstein. ¿Qué implica esto para Trump y los republicanos? / Donald Trump se reunió con el príncipe Mohammed bin Salman para sellar acuerdos militares y cooperación nuclear.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]