La Generación Z tomó las calles el pasado fin de semana: miles de jóvenes se movilizaron en la CDMX y otras ciudades del país para exigir seguridad y justicia, en una protesta marcada por tensión, bloqueos y reclamos directos al gobierno. ¿Qué fue lo que pasó y cuáles son las principales reacciones? Mario Campos, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza declaraciones de Trump, y descarta intervención militar de Estados Unidos en México / La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó liberar los archivos del caso Epstein. ¿Qué implica esto para Trump y los republicanos? / Donald Trump se reunió con el príncipe Mohammed bin Salman para sellar acuerdos militares y cooperación nuclear.