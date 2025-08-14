Alex Tonatiuh Márquez Hernández, mejor conocido como “Lord Relojes”, es señalado de encabezar una red de lujo y combustible robado, el llamado huachicol; que podría tener nexos con Andy López Beltrán. ¿Negocio paralelo o poder en la sombra? Federico Doring, vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, nos habla al respecto.

En otros temas:

INEGI reporta caída histórica en la pobreza multidimensional, aunque… persisten retos estructurales / El caso Epstein sigue dando de qué hablar. Ahora los demócratas quieren saber los detalles del traslado de prisión de Ghislaine Maxwell.