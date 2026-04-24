¿Qué está haciendo Canadá para prepararse para la revisión del TMEC? ¿Cuál es la estrategia de Mark Carney? Solange Márquez, analista internacional y Luis de la Calle, economista, nos hablan al respecto.

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