El pasado 2 de septiembre, Kenia López Rabadán asumió la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Su llegada no fue automática. Morena ralentizó el proceso aun cuando el turno correspondía al PAN por ser la segunda fuerza política en San Lázaro. ¿Qué podemos esperar de la diputada al frente del Congreso? Kenia López Rabadán nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.