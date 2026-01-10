Congresistas demócratas rechazan amenazas de Trump sobre intervención militar en México, envían carta a Marco Rubio; EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; Detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz; está ligada al asesinato de Carlos Manzo; ¡Hasta en los árboles! Aseguran cámaras de videovigilancia con celdas solares en Navolato, Sinaloa; México y Venezuela van a ocupar este año los peores lugares de la lista de países con menor crecimiento económico en América Latina según FMI; Regina Martínez, primera mujer mexicana en competir en esquí cross country dentro de unos Juegos Olímpicos de Invierno.