Mientras Estados Unidos frena su transición a las energías renovables y China acelera la suya, México anuncia la construcción de dos centrales termosolares en Baja California Sur, las primeras en su tipo en el país. ¿Va por buen camino el sector energético de México? Gonzalo Monroy, director general de la Consultoría Especializada GMEC, nos habla al respecto.

