SRE enfatiza llamado a viajar de "manera responsable"; advierte sobre posibles redadas del ICE; Municiones fabricadas para Ejército de EU acaban en manos del narco en México, planta de Lake City, el nexo más crítico; Ucrania ataca con misiles 2 regiones fronterizas con Rusia, reportan al menos un muerto y 6 heridos; Celebración del Año Nuevo Chino llega a la CDMX, miles asisten a desfile; Centrobús deberá convivir con 13 rutas de transporte de la CDMX; Super Bowl 2026: Super Bowl LX: éstas son las apuestas más raras; Super Bowl LX: Estos son los jugadores latinos presentes.