La nueva liberación de archivos vinculados a Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos reaviva una pregunta: ¿qué tanto aparece Donald Trump en esos documentos, y cómo está reaccionando él ante un caso que se ha convertido en un campo de batalla? Aribel Contreras, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: El nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, no sale de una, cuando entra a otra controversia por desplantes de prepotencia / México enfrenta un preocupante brote de sarampión: más de 8 mil casos acumulados y alerta regional por baja vacunación.