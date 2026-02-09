Más Información
Chocan en redes Luisa Alcalde y Salinas Pliego; van de “se desvivía en elogios a AMLO” a “Morena es un cártel criminal”
Saúl Monreal desafía a Morena y va por gubernatura de Zacatecas; "ningún estatuto está por encima de la voluntad popular", advierte
José Antonio Jiménez, diputado de Morena en Campeche, se ampara ante posible detención; fiscal descarta carpetas en su contra
Cae sujeto extranjero por posesión de un tigre “Phantera Tigris” en Puerto Vallarta; ejemplar tiene aproximadamente un año
La nueva liberación de archivos vinculados a Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos reaviva una pregunta: ¿qué tanto aparece Donald Trump en esos documentos, y cómo está reaccionando él ante un caso que se ha convertido en un campo de batalla? Aribel Contreras, analista internacional, nos habla al respecto.
En otros temas: El nuevo presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, no sale de una, cuando entra a otra controversia por desplantes de prepotencia / México enfrenta un preocupante brote de sarampión: más de 8 mil casos acumulados y alerta regional por baja vacunación.
