Sigue vigente orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada; juez le niega amparo
Roberto Blanco, "El señor de los Buques", se ampara contra detención; está ligado a red de huachicol fiscal
La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve 2026 con una novela sobre amistad y violencia en la frontera
"Cuando AMLO se radicalizó, tuve que renunciar a su gobierno; no me siento traicionado por el expresidente", afirma Julio Scherer
Sheinbaum no descarta abrir puente aéreo para enviar ayuda a Cuba; dice que no hay restricción de vuelos a la isla
Nos explicará el plan de seguridad para el Mundial 2026 y si estas cámaras funcionan como un inhibidor real contra la delincuencia. Acompaña al Director General Editorial, David Aponte, junto a la columnista Maite Azuela en una emisión más de Con los de Casa
