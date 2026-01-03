Después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.

A través de su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura y llevado fuera del país.

"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Dale play y... ¡Entérate!