Más Información
FGR extrae información de la caja negra del Tren Interoceánico; reitera que habrá reparación integral del daño
Ernestina Godoy nombra a Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes; "estaremos trabajando por la justicia"
Fiscalía investiga atentado contra Sara Ferrer, aliada política de alcalde de Ciudad del Carmen; recibió 4 balazos
Después de los diferentes ataques en Caracas, Venezuela, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro.
A través de su cuenta de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura y llevado fuera del país.
"Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".
Dale play y... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]