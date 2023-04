cesar.huerta@eluniversal.com.mx

Los relatos que Joselo Rangel, guitarrista de Café Tacvba, ha escrito para su blog en internet, llegarán en forma de libro el mes próximo.

Una veintena de los llamados Textos Mutantes, ajustados para su versión impresa, fue seleccionada por la editorial Almadia para su venta al público, tomando como base los alusivos a la música.

“Es la columna vertebral —señala el músico, emocionado—, hubo ajustes (de los textos) no tanto como pensé, porque los hice sin que nadie me los pidiera, sino porque me dio la gana”.

“Fue como cuando Rubén (Albarrán, vocalista del grupo) nos juntamos para hacer una banda con tales características, nadie nos la pidió, simplemente la hicimos y ya”, subraya.

Esta no es la primera vez que Joselo incursiona en el mundo de las letras. Ha editado Crocknicas marcianas con éxito entre los jóvenes.

“Almadia es una editorial que se lee mucho y los cuentos son para público joven, vamos a ver; no habrá prólogo, pero quizá haga alguien algo, ya me dijeron quién, pero no quiero decir nada para no salarlo, porque es alguien a quien admiro”, expone.

Agosto, refiere, también será el inicio oficial para crear las nuevas canciones del grupo roquero.

Los intérpretes de “Ingrata” y “Las persianas” destinarían igual septiembre para ensayarlas y, en octubre, arrancar una serie de presentaciones previas a la grabación.

“Vamos a estar en el Coordenada de Guadalajara donde también tocará Blur y nos vamos a dar una escapada para verlos hacerlo.

“Ya una vez nos tocó en Argentina, me gusta mucho ese grupo”, indica.

Por el momento no tiene programadas fechas en el DF, sede a la que llegarían hasta tener nuevo álbum.

De jurado. Joselo, junto con el cineasta Amat Escalante (Heli), fue jurado del concurso de cortometrajes Miradas del Centro Histórico, cuyos ganadores fueron dados a conocer el jueves.

Pájaros de 400 voces, dirigido por José Villalobos; Desplazografía, por Andrés Padilla y Sombras de Regina, de Federeico Schmucler; ocuparon el cuadro de honor.

Las producciones serán usadas para promoción de la zona.

Joselo y el cine son viejos amigos, pues ha sido, por ejemplo, curador invitado del festival internacional de cine de Guadalajara.

“Soy mexicano y no conozco el centro histórico, el panteón (de San Fernando) no siquiera lo tenía pensado, entonces entrar y que te castiguen viendo varios cortos no está mal”, bromea el músico.