Ellos salieron ¡con estrellas porno!

Bueno, por lógica, las estrellas porno están entre los hombres y mujeres más deseados del planeta, por lo tanto, no resulta extraño que más de alguna celebridad haya caído rendida a sus múltiples encantos. Algunos de ellos, como el vocalista de Kiss, Gene Simmons, se casaron con sus amores —el cantante contrajo matrimonio con Shannon Tweed en 2011— o como el ex luchador de la UFC, Tito Ortiz, han formado una familia con alguna de ellas, la famosísima Jenna Jameson fue su pareja y tienen dos hijos.

Aquí, algunos de los famosos que han tenido —o se ha rumorado que las han tenido— relaciones con estrellas de la industria pornográfica. Y en el tutorial: cómo preparar tu cabello para las vacaciones de playa.

1) Macaulay Culkin

2) Bruce Willis

3) Tiger Woods

La fama de mujeriego del multipremiado golfista de 41 años es bien conocida, de hecho fue la causa de su divorcio de su bellísima ex esposa Elin Nordegren, quien no pudo soportar sus múltiples infidelidades. Cuando la lista de todas las amantes que tuvo Tiger Woods durante su matrimonio salió a la luz, dos de ellas, Joslyn James y Holly Sampson resultaron ser estrellas porno. Holly reveló que Woods tuvo relaciones sexuales con ella en su ¡despedida de soltero! según reveló al sitio para adultos Naughty America y de acuerdo con el sitio web The Hollywood Gossip no fue la única vez que estos dos tuvieron un encuentro íntimo. Por su parte, Joslyn permitió a varios medios la publicación de algunos mensajes de texto MUY subidos de tono que el golfista le envió.

4) Jesse James

5) Jennifer Capriati

La tenista estadounidense de 41 años y ganadora de una medalla olímpica de oro en los juegos de Barcelona 1992, ha tenido una historia romántica bastante controvertida. En 2013 fue acusada de acechar y golpear a su ex novio, Ivan Brennan, en el Día de San Valentín, por lo que tuvo que cumplir con 30 horas de servicio comunitario y cuatro horas de clases de manejo de la ira. Pero, antes de eso, de acuerdo con el portal de chismes de celebridades TMZ.com, Capriati fue novia desde 2003 hasta 2009 del actor porno Dale DaBone, quien ha estelarizado más de 443 filmes para adultos. Capriati sufrió una sobredosis medicinal en 2010, y según DaBone declaró a TMZ lo que pudo haberla provocado es que además de que Jennifer estaba deprimida porque su carrera en el tenis estaba terminada y tenía crisis cada vez que había un evento de Grand Slam (su sobredosis coincidió con Wimbledon), también había influido el hecho de que se enteró que él habría regresado al cine porno, algo que ella despreciaba, pues aseguró que la llamó al hospital después de enterarse de la sobredosis y ella le reclamó “histéricamente” de su regreso a la pantalla.





Hola G:

Voy a playa en un par de semanas y el pelo se me maltrata horrible. ¿Qué puedo hacer para evitarlo?

Lina

Hola Lina:

Estás muy a tiempo de poder apapachar a tu pelo con aceite de coco, derrite un poco unos segundos en el microondas, aplícalo en tu pelo por la noche, antes de dormir y enrédatelo una toalla vieja o un lienzo de algodón para no manchar tu almohada. A la mañana siguiente lávalo y péinalo como de costumbre. Hazlo un par de veces a la semana, y también cuando regreses, después puedes hacerlo cada semana o cada quince días. ¡Tu cabellera se verá increíble, acuérdate de mí!

Besos de Gurú, XOXO