El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, tras ser señalado de fomentar el odio en contra de ella.

En conferencia de prensa, el mandatario recordó que en la marcha en defensa del INE se quemó una figura del Presidente y nadie dijo nada y, por el contrario, con este caso se hizo un escándalo.

“No tiene sentido, ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando. Ya lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos, nada de apología a la violencia, vernos como adversarios, no como enemigos, adversarios a vencer”.