De esta forma fue como una mexicana reclamó a una extranjera el que paseara a sus perros sin correa.

En redes sociales se viralizó una grabación donde una mexicana le reclama a una mujer extranjera por no hablar español, en calles de la Condesa.

Por medio de TikTok, el usuario @comomexiconohay__2 difundió el video donde se ve a una extranjera pasear a sus perros sin correa, antes de ser confrontada.

En el metraje se aprecia a la usuaria explicarle a la extranjera sobre la ley en México, que indica que no se pueden pasear a perros en la CDMX sin correa; no obstante, la estadounidense responde a la persona que no le entendía.

Ante ello, la mexicana optó por reclamar en inglés; sin embargo, la dueña de los perros se molestó con la sugerencia de la mexicana y aseguró que ella no tenía por qué decirle cómo pasear a sus perros, hecho que molestó más a la ciudadana.

Por su parte, la mexicana sentenció: “Estás en México y debes hablar en español o regrésate a tu país”.