Una familia vivió momentos de pánico al ver a un oso negro en la ventana de su casa. Lo peor, fue que no supieron reaccionar y el animal respondió de manera agresiva.

En redes sociales circula este video, de un nuevo avistamiento de un oso negro ahora en una cabaña ubicada en Santiago, Nuevo León.

🐻😮Un #oso quiebra ventana de cabaña para llevarse comida en sierra de Santiago #NuevoLeón.



Los paseantes lo avistaron desde lejos y se encerraron en la cabaña pero eso no impidió al oso hurtar los alimentos.



📹 cortesía Daniel López pic.twitter.com/VV54GoGlOM — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 27, 2023

Las personas al interior de la casa intentaron ahuyentarlo con ruido, pero resultó mal. Pues el oso logró romper la ventana para robar comida.

Ante el aumento de avistamientos de osos en Nuevo León, Protección Civil exhortó a la población que en caso de encontrarse con estos animales deben seguir estas recomendaciones:

- Conserva la calma, no intentes acercarte, no corras y no grites. Los osos rugen si se sienten amenazados y si haces ruido pueden entender que los estás agrediendo y ellos intentarán defenderse.

- No le ofrezcas alimentos y no fijes tu mirada en la del oso.