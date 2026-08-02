Más Información
Raúl Rocha Cantú, su nueva orden de aprehensión y otros asuntos legales en los que ha estado involucrado
Diferencias en "LCDLFM"; Moisés Peñaloza, molesto por algunos comentarios de Aldo Rendón: "no'más hablas de sexo"
"Spider-Man: Brand New Day", por poco se convierte en el estreno más taquillero "de todos los tiempos" en EU
Bienestar gastará 83 mdp en comida para reuniones. La Secretaría contrató los servicios de alimentos para las reuniones de trabajo del programa de pensión para adultos mayores, que incluyen desayuno buffet con huevos, hot cakes, chilaquiles, fruta, café, té y refrescos, así como hamburguesas, hot dogs, mole, enchiladas, pozole y taquiza. 🍔💰
Cae “Poncho La Quiringua”, Alfonso Fernández Magallón, líder del Cártel de Los Reyes, EU ofrecía 5 mdd por su cabeza.🚨
Gobiernos del Edomex y CDMX intensifican esfuerzos para reducir delitos, amplían capacidades tecnológicas.🔫
Brugada afirma que cero tolerancia contra el despojo, alista acciones para combatirlo. ✋
España instalará una barrera entre Ceuta y Marruecos, el presidente Pedro Sánchez, critica reacción de algunos líderes de la UE.🇪🇸
Muere en avalancha el alpinista Nirmal Purja, estrella del documental de Netflix "14 Cumbres: Nada es imposible".🏔️☠️
[Publicidad]
Filtran el dinero que habría recibido Gianni Infantino si se aprobaba su plan de abrir el Mundial a inversores privados.💰⚽️
Expo Pan 2026.🥖
Comentarios de la audiencia.💬
[Publicidad]
Dato Musical.🎶
Dale play y... ¡Entérate!
Escuchanos en Spotify!! 🎧
[Publicidad]
https://open.spotify.com/show/5zTJWoWFOpbxCceO9UsBQV?si=455bc3352f7849a2
O míranos en YT ▶️
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbwFGEcytlOXp2T9MsP7EIzgVYnJmr1Nd
[Publicidad]
Tu Día con EL UNIVERSAL
El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]