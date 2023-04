Muchos de los usuarios destacados de Twitter perdieron sus palomitas azules que ayudaban a proteger de los suplantadores de identidad y frenar la desinformación en esta red social propiedad de Elon Musk.

Aquella persona que quiera de vuelta su verificación deberá pagar por ella, el costo va de los 8 dólares al mes para usuarios individuales y desde mil dólares mensuales para una organización, además de una cuota mensual de 50 dólares para cada afiliado o cuenta de empleado.

Los afectados fueron figuras políticas reconocidas y celebridades con cuentas en Twitter tales como el papa Francisco; el canciller alemán, Olaf Scholz; el primer ministro neerlandés, Mark Rutte y el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg. Además, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber, Rosalía, la estrella del baloncesto LeBron James, el protagonista de Star Trek, William Shatner, entre otros.

Por otro lado, hay cuentas con palomita gris, que se designan a cuentas “oficiales”, función que anteriormente tenía la palomita azul, es decir, son verificadas por Twitter, pero no pagan, por ejemplo, el presidente de EU, Joe Biden; la familia real británica, Justin Trudeau, premier de Canadá y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, varias personalidades afirman que recibieron la verificación azul de Twitter sin haber realizado ningún pago ni proporcionar datos personales, entre ellos el escritor estadounidense Stephen King. "Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. No lo he hecho. Mi cuenta de Twitter dice que proporcioné un número telefónico. No lo he hecho".