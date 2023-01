Xavi tras conquistar su primer título con el Barcelona: "Estoy muy contento"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por el triunfo ante el Real Madrid, y consecuentemente el título de la Supercopa de España, un juego "extraordinario" que a él "sí le importa".

"Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección. Estoy muy contento por mis jugadores, que han recibido muchas críticas injustas, y hoy se han liberado muchos jugadores. Esto da mucha confianza y tranquilidad para trabajar", dijo en rueda de prensa.

"Yo me quedo con el cómo, más que con el título; eso me importa muchísimo. Hay gente que dice que no, pero a mí sí. Hoy el cómo ha sido extraordinario", continuó.



El entrenador del FC Barcelona, agregó que el resultado ayuda en el sector anímico para seguir por el mismo camino y darle fuerza al proyecto que tiene.

"Da confianza porque los jugadores ven que lo que planteamos funciona. Así creen en nosotros. Eso sí, no puede parar aquí. Hay que seguir trabajando, como se lleva haciendo, muy bien, desde el principio. De alguna manera da sus frutos, y hoy los ha dado", insistió.

Por último, el histórico exjugador culé mandó un mensaje a los aficionados, asegurando que se tiene un plantel increíble y que dará frutos en un futuro cercano.



"Tenemos una generación mu buena y se ha notado este hambre de títulos. Ojalá sea un punto de inflexión. Esto nos va a dar tranquilidad, pero el jueves hay que competir la Copa, luego la Liga... no nos puede frenar ahora", finalizó.