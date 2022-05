Xavi reconoce que Lewandowski es “una opción” para reforzar al Barcelona

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió este sábado que el delantero del Bayern de Munich Robert Lewandowski es "una de las opciones" que el club maneja para fichar en el próximo mercado de verano, si bien avisó que no será una operación fácil.

"(Lewandowski) es una de las posibilidades que pueda venir. Lo ha dicho él mismo que se quiere marchar, hay unas negociaciones de por medio y no será fácil con el Bayern, pero sí que es una de las opciones", afirmó el técnico egarense en la rueda de prensa previa al último partido de Liga de este domingo contra el Villarreal en el Camp Nou.

Xavi confirmó que puede ser, por lo menos, el último partido con la zamarra azulgrana de Óscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti y Martin Braithwaite, con los que recientemente se ha reunido para comunicarles que no cuenta con ellos para la próxima temporada.



"Los jugadores han mostrado muy buena predisposición. Al final tengo que tomar decisiones, aunque sean duras. He ido de cara y les he dicho que aquí tendrán pocas oportunidades, que será difícil que participen y que serán más felices en otros lugares", reveló.

Otro de los jugadores que también podría abandonar el Barcelona es Ousmane Dembélé, cuyo contrato termina el próximo 30 de junio y todavía no ha firmado la renovación. "Vamos a ser optimistas. Ojalá se pueda quedar", apuntó Xavi sobre el francés.

Preguntado por la situación de Frenkie de Jong, condicionó su continuidad a la situación económica del club, si bien subrayó que el neerlandés "es un futbolista bestial para marcar diferencias y una era en el club".

Con todo, Xavi confía en que la entidad pueda activar las denominadas palancas económicas para poder fichar a jugadores que, según puntualizó, tienen que "mejorar" el nivel de la plantilla actual. "No ficharemos a un futbolista que no jugará. Los futbolistas tienen que competir en sus puestos y ser titulares. ", agregó.



Más allá del futuro, también hizo un balance de la temporada, aunque a diferencia del presidente Joan Laporta, que dio "un aprobado justo" a la temporada del equipo, prefirió no puntuar la trayectoria de la escuadra.

"Hemos ido de menos a más. Hemos competido en los momentos clave pero no nos ha dado. Había que ganar títulos. Sí que hemos mejorado en la segunda vuelta, pero no me pongo nota porque se diga lo que se diga se me criticará", reflexionó.

Sobre el partido contra el Villarreal, el preparador catalán admitió que tiene una importancia "relativa" a nivel de resultado, pero confía en que sus jugadores puedan "acabar la temporada con las mejores sensaciones" ante, en su opinión, "el mejor equipo" al que se ha enfrentado desde que en noviembre asumió las riendas del banquillo azulgrana.

