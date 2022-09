VIDEO: Portero de la MLS se tatúa autógrafo de Messi en el brazo

Lionel Messi es sin duda uno de los futbolista más importantes de la historia, el delantero argentino tiene millones de fanáticos alrededor del mundo.

Todos ellos, sueñan con tener la oportunidad de conocerlo y en el mejor de los casos llevarse un recuerdo del jugador del PSG.

Una sensación que pudo vivir uno de los porteros del Inter de Miami, quien ante la visita de la Selección Argentina a las instalaciones del equipo, aprovechó la oportunidad para pedirle un autógrafo.



Se trata de Francisco Ranieri, portero argentino que le pidió a Messi una firma en su brazo izquierdo, con la intención de hacerlo tatuaje y llevar por siempre en la piel un recuerdo de su ídolo.

Messi aceptó y en redes sociales ya se muestra un video con la promesa cumplida y el proceso de su tatuaje.

Inter Miami's Francisco Ranieri had his arm signed by Lionel Messi and then got it tattooed.

